رحلة كفاح لبيبة العجوز لمساعدة زوجها الأصم.. فيديو

تعطينا المرأة المصرية دائما دروسا في التضحيات في شتى المجالات من دعم للزوج في متاعب الحياة، كما هى الحاجة لبيبة إحدى سكان حى الجمالية بالقاهرة بشارع قصر الشوق التي تضرب لنا أروع الأمثلة في التضحيات والحب من أجل زوجها الأصم.



تعمل لبيبة ليل نهار مع زوجها حسين من ذوي الاحتياجات الخاصة" الصم" لعمل الخبز المحشو بالجبنه والعجوة لبيعه للناس من أجل توفير قوت يومهم .



تقول لبيبة إنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها حسين ، حيث تساعده يوميا في خبز العيش فجر كل يوم ليقوم زوجها بعد ذلك بالنزول الي محلهم الصغير لبيعه حتى ينتهي من الكمية المخبوزات



وأوضحت لبيلة أنها تعمل في مع زوجها في صناعة الخبر منذ أكثر من ٦٠ عاما داخل محل صغير لهم بالجمالية، مضيفة أنها استطاعت التأقلم على إعاقته وفهم بعضهم البعض بالإشارة دون أي معاناة.



