عماد أديب: لا يمكن اختصار الأزمة بين لبنان والسعودية في اعتذار قرداحي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن دول الخليج دعمت لبنان باستثمارات مباشرة وودائع ومساعدات إنسانية بحوالي 72 مليون دولار أمريكي منذ عام 1991 حتى الآن.

وتابع أديب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس،، قائلا "لا يمكن اختصار الأزمة السياسية اللبنانية السعودية في تصريحات جورج قرداحي، وتلخيص الأزمة في الاعتذار عن تصريحات قرداحي، فهناك مسلسل تراكمات من الإساءات اللبنانية بتحريض إيران والنظام السوري ضد الخليج.

الأزمة السياسية بين لبنان والسعودية

وأشار أديب إلى أن هناك تراكمات سابقة أدت إلى إشعال الأزمة السياسية بين لبنان والسعودية، كما أن دول الخليج تؤمن أن مردود الاستثمارات في لبنان لا يجب أن يذهب لما فيه صالح إيران.

وأشار إلى أن حكومات لبنان على مدار 15 عاما الماضية لم تتوافق مع المصالح الإقليمية لدول الخليج، وميليشيا الحوثي تعتدي يوميا على السعودية بدعم صريح من إيران، لذلك ترى دول الخليج أن تأييد لبنان للحوثيين هو عمل عدائي للسعودية.

وأكد الكاتب الصحفى أن النظام الأمني السوري وإيران دأبوا على تحريض الحكومات اللبنانية ضد دول الخليج.