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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة الموسيقيين تقرر إلغاء إيقاف المطرب أحمد سعد عن الغناء

صدى البلد

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا منذ قليل، تعلن فيه رفع الإيقاف عن المطرب أحمد سعد بعد دفع الغرامة التي تقدر بعشرين ألف جنيه.

 وجاء نص البيان “وقف قرار الإيقاف للمطرب أحمد سعد، حيث أُصدر قرار إيقاف للمطرب؛ على خلفية قيامه بحفل في الساحل الشمالي، مخالفا قرار النقابة بعدم الالتزام بعدد العازفين، وكانت النقابة قد غرمته مبلغا قدره عشرون ألف جنيه، ولم يتم سداد مبلغ الغرامة حتي صدور قرار الإيقاف اليوم ٢٠٢١/١٠/٣١”.

وتابع البيان، “بادر أحمد سعد بسداد مبلغ الغرامة لذا تم رفع الإيقاف بدءًا من اليوم”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت وقف الفنان أحمد سعد عن الغناء، بدءًا من اليوم الأحد 31 أكتوبر.

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إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

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أول تعليق من أحمد سعد بعد قرار إيقافه من المهن الموسيقية ..خاص

وقامت النقابة باتخاذ هذا القرار بسبب امتناع أحمد سعد  عن دفع غرامة مالية قررتها النقابة عليه منذ فترة، بسبب غنائه مستخدما الفلاشة بالرغم من قرار النقابة بمنع الغناء بها.

ومن المنتظر أن يرفع الايقاف عن أحمد سعد بعد دفعه للغرامة مباشرة ، ومن المتوقع أن يقوم سعد بسداد لغرامة غدا أو بعد غد بسبب مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية خلال أيام .

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا تشيد فيه بقرار إلغاء حالة الطوارئ، وبالخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وفيما يلي نص البيان:"  أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس ادارة النقابة وجميع موسيقيين مصر امتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويبادلونه حبا بحب وفداءً بفداء لإعلانه إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد ".

واستطرد البيان:" وأكد هاني شاكر أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة لهذا القرار تعني أن مصر بلد مستقر آمن من الإرهاب وأنه ترسيخ للديمقراطية واستكمال التنمية الشاملة بخطي راسخة. تحيا مصر وطن مستقر آمن من الإرهاب".

 

نص قرار الرئيس السيسي

أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له :"يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر/ بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

 

وتابع الرئيس: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

 

وأضاف: وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

 

واختتم الرئيس: ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.   

أحمد سعد المطرب أحمد سعد قابة المهن الموسيقية تعلن فيه رفع الايقاف وقف قرار الايقاف

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