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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيقاف أحمد سعد عن الغناء بقرار من المهن الموسيقية

أحمد سعد وهاني شاكر
أحمد سعد وهاني شاكر

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف الفنان أحمد سعد عن الغناء، بدءًا من اليوم الأحد 31 أكتوبر.

 

وأوضحت النقابة، أنها اتخذت هذا القرار؛ بسبب امتناع أحمد سعد عن دفع غرامة مالية قررتها النقابة عليه منذ فترة، بسبب غنائه مستخدما الفلاشة، رغم قرار النقابة بمنع الغناء بها.

 

وأوضحت أنه سيتم رفع الايقاف عن أحمد سعد؛ بعد دفعه للغرامة مباشرة.

 

ومن المتوقع أن يسدد أحمد سعد، الغرامة، غدا أو بعد غدٍ؛ بسبب مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية خلال أيام.

نقابة المهن الموسيقية تصدر  بيانا صحفيا تشيد فيه بقرار إلغاء حالة الطوارئ

وفي سياق مختلف، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا تشيد فيه بقرار إلغاء حالة الطوارئ، وبالخطوة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

 

وفيما يلي نص البيان:"  أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس ادارة النقابة وجميع موسيقيين مصر امتنانهم لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويبادلونه حبا بحب وفداءً بفداء لإعلانه إنهاء حالة الطوارئ بالبلاد ".

 

واستطرد البيان:" وأكد هاني شاكر أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيمة لهذا القرار تعني أن مصر بلد مستقر آمن من الإرهاب وأنه ترسيخ للديمقراطية واستكمال التنمية الشاملة بخطي راسخة. تحيا مصر وطن مستقر آمن من الإرهاب".

 

نص قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له :"يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

 

وتابع الرئيس السيسي: هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

 

وأضاف السيسي : وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

 

واختتم الرئيس: ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.   

أحمد سعد نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر وقف الفنان أحمد سعد عن الغناء بدء ا من اليوم الأحد 31 أكتوبر بسبب امتناع أحمد سعد

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