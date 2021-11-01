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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لمدة 3 أسابيع قسم المسرح بكلية آداب حلوان يبدأ ورش للتمثيل اليوم

صدى البلد

تقدم كلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة و الدكتورة مها حسنى عميد الكلية مجموعة من الدورات والورش الفنية المتخصصة التي يقدمها قسم المسرح بالكلية.
وتتضمن الدورات التدريبية ورشة حرفية تمثيل، وورشة تعبير حركي وورشة تمثيل صامت وورشة تمثيل صامت ورشة إلقاء ورشة ارتجال .
وتعقد الورش التدريبية تحت إشراف  قسم المسرح بكلية الآداب اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، على أن تعقد الورشة ثلاث ساعات من الساعة 10 ص الى الساعة 1 ظهر بواقع يومين أسبوعيا أيام الاثنين و الاربعاء، وتستهدف الدورة التدريبية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين من داخل جامعة حلوان.


وتبلغ قيمة الدورات التدريبية 400 جنيه ويتم التسجيل من خلال مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان.

جدير بالذكر أنه قد تفقد  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي وكلية السياحة والفنادق في اطار سلسلة من الجولات التي تستهدف متابعة سير العملية التعليمية بالجامعة .


كان في إستقباله الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، و الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، الدكتورة سهي عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات. 

وخلال جولته قام رئيس جامعة حلوان بمتابعة سير العملية التعليمية، وألتقى بطاقم العمل  الأكاديمي والإداري بالكلية، وتفقد مدرجات الكليات لمتابعة انتظام الدراسة والمحاضرات وفق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تتخذها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على مسافة آمنة بين الجميع.

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