الأردن يسجل 700 إصابة كورونا في المدارس خلال يومين

قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم الأردنية الدكتورة نجوى قبيلات إن يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين شهدا تسجيل 700 إصابة كورونا في المدارس.

وبحسب وكالة عمون أضافت قبيلات في حديث لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر قناة رؤيا، الأردنية، أن نسبة الإصابة لا تزال مطمئنة مقارنة بعدد الطلبة الكلي.

وأشارت إلى أن نسبة الإصابات النشطة في المدارس سواء للطلبة أو المعلمين أو الإداريين بلغت نحو 3 بالألف، فيما بلغت نسبة الإصابة الإجمالية منذ عودة التعليم الوجاهي نحو 1%.

وأكدت أن اللقاح لن يكون إلزاميا للطلبة، حيث إن الحكومة لم تجبر أي شخص على تلقي اللقاح وعليه لن يكون ذلك في المدارس.

ودعت قبيلات للمحافظة على الإجراءات المتبعة والبرتوكولات الطبية بلبس الكمامة والتباعد الجسدي.