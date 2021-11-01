10.8 مليون مركبة مرخصة في 31 / 12 / 2020

أصــدر الجـهــاز المركــزي للتعبئـة العامة والإحصـاء اليــوم الاثنين الموافق 1 / 11 / 2021 نشــرة حصـر المركـبات المرخـصة في 31/12/2020وكانت أهم مؤشراتها ما يلي:



• بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهوريــة 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪.



• جــاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركــبات بــها 2.4 مليــــون مركبــــــة بنسبـــــة 22٪ تليـــها محـافظـــــــــــة الجيـــــــــزة بعـــــدد 1.2 مليـــــــون مركبــــة بنسبـــة 10.9٪



ثم محـــافظة الإسكندرية في المرتبـة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركــبات في 31/12/2020.



• بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.2 مليون سيارة بنسبة 48.2٪ من إجمالي المركبـات في 31/12/2020 وكان العــــدد الأكــــبر للسيارات الخاصة (مــلاكي) حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 370.5 ألف سيـارة بنسبة 7.1٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 267 سيارة بنسبة 0.005٪ من إجمالي السيارات.



• بلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخـصة 183.2 ألف أتوبيس بنسبة 1.7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020 وجاء الأتوبيس الخـاص في المرتبة الأولي بعدد 78.3 ألف أتوبيس بنسبة 42.7٪ وأتوبيس المدارس في المرتبــة الأخيرة بعدد 15 ألف أتوبيس بنسبة 8.2٪ من إجمالي الأتوبيسات.



• بلغ إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020.



• بلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة 99.4 ألف مقطورة بنسبة 0.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2020.