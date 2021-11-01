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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

لبنان يدعو السعودية
لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

دعا وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، المملكة العربية السعودية ، إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة بين الدولتين على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن.

وقال "بو حبيب"، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن "المشاكل بين الدول الصديقة والشقيقة لا يمكن حلها إلا بالحوار والتواصل والثقة، ولكن ليس بإرادة الفرض، وهذا يسري على لبنان والسعودية".

وأضاف وزير الخارجية اللبناني، أن "لبنان يدعو السعودية إلى حوار لحل كل المشاكل العالقة وليس الإشكال الأخير فقط لكي لا تتكرّر الأزمة ذاتها في كل مرة".

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وكانت السعودية والإمارات والبحرين والكويت، قد أعلنت في وقت سابق استدعاء سفرائها لدى لبنان، احتجاجا على تصريحات جورج قرداحي، حول دور دول الخليج في حرب اليمن.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، إن وزير الإعلام جورج قرداحي أكد أن مصلحة لبنان قبل مصلحته لكنه يتشاور لاتخاذ قراره الأخير حول ما إذا كان سيستقيل أم لا.

وأضاف الوزير اللبناني في تصريحات صحفية أنه "لم يطلب رسميا من الوزير قرداحي تقديم استقالته"، موضحا أن رئيس الحكومة اللبنانية ​نجيب ميقاتي​ أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة.

كانت المملكة العربية السعودية أعلنت، الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان؛ للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

السعودية لبنان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب جورج قرداحي الخليج

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