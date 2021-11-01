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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستالجيا | سيارات عالمية اشتهرت بالشوارع المصرية

نوستالجيا | سيارات
نوستالجيا | سيارات عالمية اشتهرت بالشوارع المصرية

تضم الشوارع المصرية العديد من الذكريات في انفس الجميع، سواء كانت تتعلق برحلة الطفولة، أو سنوات الدراسة والمرحلة الجامعية، وغيرها من روائح الزمن الجميل، والتي تتعلق بالمباني العريقة، و الحضارة المصرية بمختلف العصور، ولاشك ان عالم السيارات يلعب دورًا مهمًا في هذه الحكاية.

 

سيارات عالمية اشتهرت بالشوارع المصرية

 

استطاعت السيارات أن تحتل مكانة كبيرة داخل الشوارع العالمية والمصرية، حيث تعددت العلامات التجارية التابعة لاعظم صانعي السيارت، بين الصانع الفرنسي ، والياباني، وايضا طرازات الصانع الالماني، والايطالي باصدارات فيات الشهيرة ومن بينها النسخة الاشهر في الشارع المصري وهي فيات 127 و 128 صاحبة الشكل المعهود.

 

إلى جانب سيارات اخرى تحمل ارقامًا لتكتمل السلسة الشهيرة من فيات وهي 131 صاحبة اطلالة السيدان والنسخة 132 وفيات ريتمو من فئة الهاتشباك والتي كانت واحدة من نجوم فترة الثمانينيات في مصر، ولاشك أن الصانع الالماني المخضرم استطاع ان يحتل الاسواق العالمية والسوق المصري بنسخة عريقة وهي "بيتل" او الخنفساء صاحبة اشهر تصميم في عالم السيارت.

 

كما ان اصدارات جولف هي صاحبة تاريخ طويل وممتد، وغيرها من سيارت ذات قدرات عالية، ونبقى مع الصانع الالماني ولكن مع شركة مرسيدس صاحبة اشهر نجمة ثلاثية الاضلاع على الاطلاق، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بالعديد من الاسماء الرنانة داخل السوق المصري على الطريقة المصرية التي تتسم بخفة الظل، مثل التمساحة والخنزيرة، و السيارة الرائعة الشبح.

 

ويبدو ان اصدارات الصانع الياباني ميتسوبيشي كان لها دورًا كبيرا، عبر اسماء بارزة وهي ميتسوبيشي بوما و شارك، والنسخة الشهيرة "عيون صفية"، وفي النهاية يجب أن نتذكر سويًا النسخة الفرنسي صاحبة اشهر اطلالة وخاصة بين المحافظات المصرية، وهي سيارة الاسد الفرنسي بيجو 504، والتي ظهرت بنسختها السيدان والكومبي ذات الـ 7 مقاعد.

الشوارع المصرية السيارات سيارات فيات مرسيدس ميتسوبيشي

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