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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تغيرات في أسعار النسخة هيونداي أكسنت HCI داخل السوق المصري

تغيرات في اسعار النسخة هيونداي
تغيرات في اسعار النسخة هيونداي أكسنت HCI داخل السوق المصري

ارتفعت أسعار بعض الاصدارات الخاصة بشركة هيونداي والتي تقدم داخل السوق المصري، ومنها النسخة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث بلغت قيمة الزيادة السعرية نحو 3 آلاف جنيه وذلك لجميع الفئات المقدمة من تلك النسخة.

تأتي السيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 بمساحة تخزين خلفية تتسع إلى 480 لتر، مع نسبة طول كلي بلغت 4440 مم، وبنسبة عرض كلي قدرها 1460 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة بنسبة بلغت 1460 مم، مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

وتنطلق السيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 11.1 ثانية، حيث تستمد أوامر القوة من وساعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 99 حصانا، وعزم اقصى للدوران 132 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة قدرها 6.4 لتر، عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر، كما تضم السيارة باقة من التجهيزات التي تتعلق بعناصر الحماية، وبرامج الرفاهية والتحكم مع اختلاف الفئة المقدمة.

الاسعار الجديدة للسيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 

 

الفئة الاولى هيونداي أكسنت HCI موديل 2022  بسعر 265 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي أكسنت HCI موديل 2022  بسعر 285 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022  بسعر 285 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022  بسعر 305 الف جنيه.

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 هيونداي أكسنت HCI موديل 2022

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