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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

الصور الأولى لضحية
الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

ينفرد موقع صدى البلد الاخباري بنشر الصور الأولى لضحية جريمة القتل البشعة في محافظة الإسماعيلية إثر قيام شخص بقتله وفصل رأسه عن جسده، وسط حضور كبير من الأهالي.

وانتقل صدى البلد إلى شقة المجني عليه، والتقى أسرته .

في البداية، قالت جيهان مصطفى زوجة المجني عليه، أنه ذهب لشراء عيش، وعلمت بالحادث عن طريق احد الجيران، وذهبت فورا لمكان الحادث فوجدته ملقى على الأرض وجسده مفصول عن رأسه.
وأضافت أن زوجها هادئ جدا ويتمتع بسمعه طيبة بين الجميع، ولديه 7 أبناء، مطالبة بالقصاص لزوجها وإعدام الجاني، الذي لا تربطه أي علاقة بزوجها، وأول مرة يشوفوا .
كشفت التحريات والبحث الجنائي عن أن سبب جريمة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حيث قام شخص بذبح آخر وفصل رأسه عن جسده هو الأخذ بالثار من المجنى عليه.

صورة الضحية


وتبين من التحريات الأولية التي قام بها رجال المباحث أن سبب جريمة شارع البحري بمحافظة الإسماعيلية هو انتقام الجاني من المجنى عليه، بسبب قيام الأخير بعلاقة غير شرعية مع أخت وزوجة القاتل.

أمر النائب العام؛ بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في الطريق العام بالإسماعيلية.

انتقل فريق من النيابة العامة لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقا.

في البداية، استبقت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الجميع حيث نشرت من خلال فيسبوك التفاصيل الأولى عن الحادث وكتبت: ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية ( سبق حجزه بأحدى المصحات للعلاج من الإدمان ) قام بالتعدى بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه.

الاسماعيلية الداخلية النيابة العامة التحريات

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