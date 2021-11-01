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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمينا العلواني: بدأت مشوار الغناء في الطفولة مع سليم سحاب

ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها للرد على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة. 

قالت ياسمينا العلواني ، إن الداعم الأول لها هو المايسترو سليم سحاب الذي بدأت معه مشوارها الغنائي منذ الطفولة، مشيرة إلى أنها بعد ذلك كان الفنانان أحمد حلمي ونجوى كرم هما الداعمان لها في برنامج «آرب جوت تالنت» حتى الفوز بـ الباز الذهبي للبرنامج عام 2015. 

وأضافت ياسمينا العلواني أنها كانت تتواصل مع الفنان أحمد حلمي في الأعياد والمناسبات بعد الفترة الأولى من انقضاء مشاركتها ببرنامج «آرب جوت تالنت»، مشيرة إلى أنها لم تلتق بالفنانة نجوى كرم بعد انقضاء البرنامج، معلقة: «المفروض كان يحصل تواصل وعدت الناس بيه لكن محصلش». 

ياسمينا العلواني في ضيافة صدى البلد

وتطرقت الفنانة ياسمينا العلواني، خلال ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري، إلى رحلة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والإصابة به والشفاء منه قبل أيام، كما تطرقت إلى الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورتها بـ الحجاب. 

كما كشفت ياسمينا العلواني، تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة، وتحضيراتها، وسبب غيابها الفترة الماضية، وبدايتها الفنية وانطلاقها من برنامج آرب جوت تالنت؛ وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة. 

 

الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

ياسمينا العلواني ياسمينا العلواني الفنانة سليم سحاب المايسترو سليم سحاب المايسترو

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