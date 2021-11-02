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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ثروت سويلم يحسم الجدل حول مشاركة شيكابالا في لقاء القمة

ثروت سويلم
ثروت سويلم

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إن هناك اجتماعا سيعقد، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة ترتيبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، 5 نوفمبر.
 
وأضاف ثروت سويلم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن رابطة الأندية المحترفة ستجتمع اليوم لبحث ترتيبات القمة 123، وليست هناك إمكانية لزيادة أعداد الجماهير بالمباراة.

 

وأكمل:" نظام حضور الجماهير خاص بالشركة المسئولة عن التذاكر، وهناك ضوابط لذلك، تم الإعلان عنها مسبقا".

 

وعن مشاركة شيكابالا في لقاء القمة، قال :" قرارات مركز التسوية والتحكيم غير ملزمة لاتحاد الكرة المصرية، وفي حال تنفيذ الجبلاية لها؛ فستكون مجبرة على تفنيذ قرارات أخرى".

 

واختتم تصريحاته: مركز التسوية والتحكيم، ليس له صفة رسمية تلزم الاتحاد بتنفيذ قراراته، فهو غير معترف به من الاتحادي الإفريقي أو الدولي، أما لو كان القرار من مركز التحكيم الدولي التابع لـ فيفا، ممثلاً في المحكمة الرياضية؛ فهنا يكون لزاما على الجبلاية، تنفيذ قراراته.

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