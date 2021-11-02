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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات حماسية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة | صور

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، مرانه، مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022 .

 

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا، لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة؛ بعد الفوز علي الإسماعيلي في الجولة الثانية.

 

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا تدريبات حماسية بعد تحقيق الفوز علي الإسماعيلي أمس، طامحين لمواصلة مسيرة الانتصارات في بطولة الدورى الممتاز. 

 

وفاز سيراميكا كليوباترا على منافسه الإسماعيلي بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

 

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا الأول، لاعب فريق الإسماعيلي عصام صبحي في مرماه، في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء بأقدام شيلونجو.

 

وأحرز هدف التقدم والفوز لفريق سيراميكا كليوباترا، شادي حسين، في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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