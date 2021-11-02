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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أثروا الحياة الفنية.. تكريم نجوم الأغنية في حفل افتتاح مهرجان الموسيقي العربية

صدى البلد

اقيم  حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دار الاوبرا بحضور وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم.

 

وكرم المهرجان عدد من الشخصيات التي ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزيه (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر).

 

واختتمت وزيرة الثقافة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى بفقرة موسيقية عزفت فيها على ألة الفلوت.

 

كما تم عرض فيلم تسجيلي عن الموسيقار الكبير جمال سلامة، وبعده مختارات من مؤلفات الدكتور جمال سلامة تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وغناء كل من ياسر سليمان، وحسن شرارة، وأحمد إبراهيم، وريهام عبد الحكيم.

 

وحرص المهرجان على تقديم لمسة وفاء لعدد من الراحلين منهم جمال سلامة، والموسيقار خالد الأمير، واشرف هيكل.

 

وتم تكريم  اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر) واستلمت التكريم ابنته، الدكتور فوزي فهمي (مصر) وتسلمت التكريم زوجته.الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

 

تكريم مدحت العدل:

 

ومن جانب آخر عبر  الشاعر والسيناريست مدحت العدل عن سعادته بتكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية وقال خلال مؤتمر صحفي ": يكفى أنني جزء من تكريم في مهرجان الاوبرا الذي شهد تواجد كبار النجوم، و30 عاما تاريخ مهرجان الموسيقى هو ما يساوي مسيرتي الفنية، وسعيد ان التكريم جاء في محيياي.

 

وأوضح ": الأوبرا حافظت على تراث الفنان على مدار سنين طويلة وهو عماد الفن العربي، وعظيم ان ياتي الى المهرجان نجوم من الوطن العربي كله.

 

وتابع العدل": هناك أصوات عظيمة في مصر واتمنى ان تنتشر، وجمهور الأوبرا محدود، ولو كان عبد الحليم غنى في الاوبرا لم يكن عبد الحليم فعلى الفنان ان يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من كل الشرائح".

 

وعن جديده قال": لدى مسلسل عن رواية إحسان عبد القدوس بجانب مسلسل نيللي كريم ويسرا".

 

وعلى جانب آخر يقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نسخته 30، فى الثامنة مساء اليوم لثلاثاء 2 نوفمبر على مسرح النافورة حفلا تتغنى خلاله النجمة المغربية سميرة سعيد بقيادة المايسترو محمد عرام بباقة من أجمل أعمالها التى أضاءت مشوارها الفنى ويسبقها فاصلا للنجم اللبنانى زياد برجى الذى يقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة .

 

كما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك فى السابعة مساء على المسرح الخارجى . 

 

وفى العاشرة صباحا على المسرح الصغير تبدأ جلسات المؤتمر العلمي المصاحب حيث تناقش الجلسة الأولى محور الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا بحضور ضيف شرف المؤتمر الدكتور راجح داوود( مصر ) مقررا ، رامى شاهين ( سوريا ، المانيا ) ، الدكتور عزيز الورتانى ( تونس ) ، الدكتور عصام معتوق ( تونس ) ، هانى البدرى ( مصر ) . 

 

وتنطلق الجلسة الثانية فى الثانية عشر والنصف ظهرا وتناقش محور الكتابة لآلات الموسيقى العربية بين التخت والاوركسترا بحضور الدكتور عصام الجودر ( البحرين ) مقررا ، الدكتور عبد الحميد حمام ( الاردن ) ، الدكتورة احلام اكبر بن الشيخ صالح ( الكويت ) ، الدكتور كمال يوسف على  ( السودان ) ، الدكتور مصطفى عباس ( العراق ) .

مهرجان الموسيقى العربية حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية دار الأوبرا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الموسيقى العربية

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