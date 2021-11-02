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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء ماكرون ورئيس وزراء إسرائيل في قمة المناخ

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

كشفت وسائل إعلام، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على هامش قمة المناخ في المملكة المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام، أن اللقاء ركز على مناقشة الاتفاق النووي الإيراني، وما تقوم به الأخيرة في المنطقة.

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ومن ناحية أخرى، حثت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية،  قادة العالم على "كسب مكان في التاريخ" و"الاستجابة لنداء الأجيال القادمة"، وذلك في خطاب حماسي للحضور في مؤتمر مناخ الأمم المتحدة قمة COP26 في جلاسجو بإسكتلندا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

وطالبت الملكة- البالغة من العمر 95 عامًا، والتي أُجبرت على التغيب عن المؤتمر بسبب ظروف صحية أصابتها الشهر الماضي- للقادة وممثلي الدول للمؤتمر السادس والعشرين للأمم المتحدة لتغير المناخ، في كلمة عبر خاصية الفيديو، بـ" أن يرتقوا فوق السياسات اللحظية، والعمل وفق الحنكة السياسية .

 

ومضت تقول "لا أحد منا سيعيش إلى الأبد، ونحن نفعل هذا ليس لأنفسنا؛ ولكن من أجل أطفالنا، وأطفال أولئك الذين سيتبعون خطواتهم.


وأشادت الملكة أيضًا، بالأمير فيليب، ووصفت كيف كان "تأثير البيئة على التقدم البشري"، موضوعًا قريبًا من قلب زوجها الراحل، الذي أخبر أحد تجمعات الأكاديميين في عام 1969: إذا فشلنا في التعامل مع هذا التحدي؛ فإن جميع المشاكل الأخرى ستتضاءل.

إيمانويل ماكرون الاتفاق النووي الإيراني المملكة المتحدة بريطانيا إسرائيل

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