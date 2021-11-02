فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي «جو بايدن» يغفل في النوم أثناء فعاليات قمة تغير المناخ في مدينة جلاسكو.

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في المقطع يغلبه النوم خلال فعاليات قمة تغير المناخ في مدينة جلاسكو بـ اسكتلندا.



حيث بدا الرئيس الأمريكي متجاهلًا لخطاب أحد المتحدثين أثناء إلقاء كلمة على منصة المؤتمر، وبدلًا من التركيز بدأ يغط في النوم.

وعندما تكرر الأمر سارع أحد موظفي الرئيس الأمريكي لإيقاظه وتناقشا في أحد الأمور ثم رحل.

وعندها أفاق الرئيس من غفواته المتكررة وهرع إلى التصفيق للمتحدث الذي كان قد أنهى كلامه.

أثار المقطع استياء وسخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليه البعض "بايدن الكسلان".