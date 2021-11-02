مفاجأة.. الأقمار الصناعية تكشف حشدا عسكريا روسيا على حدود أوكرانيا

أكدت صور الأقمار الصناعية الجديدة التي التقطت أمس الاثنين، التقارير الأخيرة التي تفيد بأن روسيا تحشد مرة أخرى القوات والمعدات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

وتُظهر الصور الجديدة التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تواجد أعداد كبيرة من وحدات المدرعة والدبابات والمدفعية ذاتية الدفع جنبًا إلى جنب مع القوات البرية التي تحتشد بالقرب من بلدة يلنيا الروسية بالقرب من حدود بيلاروسيا.

وبدأت هذه الوحدات في التحرك في أواخر سبتمبر من مناطق أخرى في روسيا حيث تتمركز عادة، تشمل النخبة من جيش دبابات الحرس الأول.

وكشف تحليل جديد أنه تم نقل معدات من فرقة الدبابات الرابعة الروسية إلى مناطق حول بريانسك وكورسك بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا. كما تم تجهيز الوحدات بدبابات قتال رئيسية T-80U ومدفعية ذاتية الدفع.

تصاعدت التوترات بين موسكو والغرب على مدى الأشهر العديدة الماضية، حيث انزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحديث الجديد عن انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما قام وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بزيارة كلا البلدين في أكتوبر الماضي.

وأثناء وجوده في كييف، سُئل أوستن عن محاولة أوكرانيا الانضمام إلى الناتو. وأضاف أنه لم يصل إلى حد التأييد، لكنه قال إن أوكرانيا "لها الحق في تقرير سياستها الخارجية المستقبلية"، وإن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم جهود أوكرانيا لتطوير القدرة على الدفاع عن نفسها.

