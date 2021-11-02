وزير إيراني يحذر بلاده من أزمة محتملة

حذر وزير النفط الإيراني جواد أوجي، من إمكانية أن تصبح بلاده، مستوردة للمشتقات النفطية؛ إذا لم تستثمر في تطوير قطاع النفط والغاز.

وقال أوجي، إن إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار؛ للاستثمار في المجال النفطي، لتلبية احتياجات البلاد، وفق ما نقلته سومرية نيوز.

وأعرب أوجي، عن أسفه من أن إيران لم تكن تستثمر كما ينبغي، في صناعة النفط والغاز.

ومن ناحية أخرى، توقع مسؤول إيراني، أن يتعرض نظام النقل والسكك الحديدية في بلده، لهجوم إلكتروني، على غرار الذي استهدف المنظومة الإلكترونية لمحطات الوقود في إيران، وأدى إلى توقفها.

وقال نائب الشؤون البرلمانية في منظمة الدفاع السلبي الإيراني، محمد رضا كائيني، في تصريحات نقلتها شبكة "إرم نيوز"، إن ”هجومًا مماثلًا للذي استهدف نظام الوقود، يمكن أن ينفذ على نظام النقل والسكك الحديدية“.

وأضاف رضا كائيني: ”يجب أن نكون مستعدين لهذه الهجمات“.