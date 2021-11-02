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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات بـ شبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير قصر محمد علي وإزالة المباني المتعارضة مع توسعة الطريق الدائري، وذلك لدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن وكذا الانتهاء من أعمال الدهانات في المنطقة المحيطة بالقصر وبمعهد التعاون الزراعي وكلية الزراعة. 

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واستهل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها باستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر، كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر. 


واستكمل الهجان جولته بمتابعة  أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية،  موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول  للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.


من ناحية اخرى تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المركز، وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.


واستهل نائب المحافظ الجولة بتفقد أعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة فاطمة شديد الابتدائية بنسبة تنفيذ ٤٥%، والأعمال الإنشائية الجارية بمحطة رفع الكوم الأحمر بنسبة تنفيذ ٧٠% لأعمال الشبكات، ونسبة تنفيذ ١٣% للأعمال المدنية، كما تفقد الأعمال الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالكوم الأحمر بطاقة استيعابية للمرحلة الأولى ٢٠٠٠٠ متر مكعب / يوم بنسبة تنفيذ ٩٥% الأعمال المدنية إضافة إلى البدء في التوريدات الكهروميكانيكية.


وتابع نائب المحافظ، الجولة بتفقد أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وخطوط الانحدار بطحوريا، وأعمال توسعة ورفع كفاءة مدرسة الحسيني أحمد حسان للتعليم الأساسي بالحسانية، وأعمال الإحلال والتجديد الجزئي ورفع كفاءة مدرسة الشهيد إسلام رمضان، كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمبنى مجمع الخدمات بطحوريا بنسبة تنفيذ ٧٠% ومجمع الخدمات الزراعية بنسبة تنفيذ ٢٠%.


واختتم نائب المحافظ الجولة، بتفقد أعمال التبطين الجارية بترعة خليل بطول ٣.٢كم بنسبة تنفيذ ١٥% ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.

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