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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خطة استثمارية محكمة لـ رصف وتطوير طرق محافظة المنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات الخاصة بأعمال رصف الطرق المحلية المدرجة بالخطة الاستثمارية الموحدة، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور، المهندس هشام عباس مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، المهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق والنقل، وعدد من رؤساء المدن والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية الموحدة، ومدي تنفيذ المشروعات التنموية، والتي تؤدي لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.

ناقش المحافظ، موقف الطرق المدرجة بأعمال الخطة الاستثمارية، حيث تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بعدد من المراكز، وشدد على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مؤكداً على انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ تلك الأعمال.
 

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