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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عضو نقابة الأطباء تزور الطبيب المعتدى عليه بمستشفى سوهاج الجامعي

زيارة الطبيب الذي
زيارة الطبيب الذي تم الاعتداء عليه في سوهاج

قامت د.إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية بزيارة الطبيب الذي تم الاعتداء عليه بمستشفى سوهاج الجامعي، ورافقت سلامة كل من د. مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج و د.أسامة رشاد عميد كلية طب سوهاج في زيارة الطبيب بمنزله. 

يذكر أن عدد من أسرة مريضة قاموا بالاعتداء على الطبيب أثناء أداء عمله بمستشفى سوهاج الجامعي وأحدثوا به إصابات وتلفيات بالمستشفى. 

وذكرت د. إيمان سلامة أن إدارتي الجامعة و مستشفى سوهاج الجامعي قامت بتحرير بلاغ بصفتهما ضد المعتدين و ووجهوا لهم اتهامات بالتعدي على طبيب أثناء أداء عمله وإحداث تلفيات بالمستشفى إضافة إلى تعطيل سير العمل في منشأة حيوية مما يعرض حياة المرضى للخطر، وأضافت سلامة أن النيابة العامة المختصة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق. 

 وأكدت سلامة على متابعة نقابة الأطباء لسير التحقيقات ووجهت الشكر لإدارتي جامعة سوهاج وكلية طب سوهاج على القيام بدورها نحو حماية العاملين و تحرير المحضر عن المنشأة، كما ناشدت سلامة جميع المنشآت الطبية باتباع توجيهات النقابة وتعليمات وزارة الصحة والمجلس الأعلى للمستشفيات للإبلاغ عن حوادث التعدي على العاملين بالمستشفيات باسم إدارة المستشفى وليس المعتدى عليه بشكل شخصي، حتى يتم التحقيق في المسار القانوني الصحيح.

زيارة رئيس جامعة سوهاج

ومن جانبه  زار اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الطبيب الديب السيد محمد الديب، طبيب مقيم بقسم الباطنة العامة بالمستشفى الجامعي، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية بمنزله بقرية «بناويط» بدائرة مركز المراغة، بعد اعتداء أقارب مريضة عليه بعد وفاتها داخل المستشفى مما نتج عنه إصابته بكسر في الساعد الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

وقدم رئيس الجامعة بوكيه ورد وشيكولاتة للدكتور المصاب، مؤكداً وقوف الجامعة إلى جانبه ودعمها له، وأنه سيتم اتباع جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حصول الطبيب على حقه، ومعاقبة المعتدين عليه، فضلا عن العمل على توفير الحماية لجميع الأطباء العاملين بالمستشفى.

وقال الدكتور الديب، إنه طبيب مقيم بقسم الباطنة رجال، وعندما سمع استغاثة من زميلته بقسم الباطنة سيدات لإنقاذ حالة مريضة مصابة بالفشل الكلوى «70 سنة»، ذهب على الفور للمساعدة في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها، وفوجئ بكسر زجاج الباب والتعدي عليه من مرافقي المريضة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

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النقابة العامة للأطباء مستشفى سوهاج الجامعي سوهاج مستشفى سوهاج وزارة الصحة رئيس جامعة سوهاج

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