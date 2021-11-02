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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. محافظ المنيا يعلن تنفيذ 457 مشروعاً بالقطاعات الخدمية

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع بمركز أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية لأعمال المبادرة، والتأكد من انتظام سير تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

 

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء محمد عزت رئيس مركز ابوقرقاص، ووكلاء الوزراء، ومسئولي جهاز التعمير والأبنية التعليمية، ومهندسي دار الهندسة.

 

وأكد محافظ المنيا، أنه يتم إجراء جولات ميدانية مستمرة بالتوازي مع الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيا، ومناقشة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف القطاعات الخدمية والتي يتم تنفيذها بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى ان المتابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنجاز الأعمال بجودة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

 

وقال المحافظ، انه يتم تنفيذ 457 مشروعاً بمختلف القطاعات الخدمية بمركز ابوقرقاص، حيث يتم تنفيذ الأعمال تباعاً وفقا للجدول الزمني المحدد، وبالتوازي بمختلف القطاعات الخدمية، لضمان الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا لمعايير الجودة وبكفاءة عالية ووفقا للجدول الزمني المحدد.

 

كما تفقد المحافظ، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها حيث شملت الجولة المرور علي 3 قري تابعة لمركز أبوقرقاص (بني حسن الشروق – الشيخ تمي – جزيرة شيبة).

 

وتفقد المحافظ محطة معالجة بني حسن الشروق، كما تفقد مشروع إنشاء محطة مياه الشيخ تمي، كما تفقد مشروع انشاء مدرسة بني حسن الشروق الإعدادية المشتركة، حيث تم الانتهاء من أعمال الإنشاء وجاري الانتهاء من التشطيبات النهائية.

 

ووجه المحافظ، هيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء في التجهيزات، كما وجه شركتي المياه والكهرباء بسرعة توصيل المرافق للمدرسة.

 

كما تابع مشروع انشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية بني حسن الشروق، وأعمال تطوير مركز شباب بني حسن الشروق، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية شيبة وتفقد المحافظ، مدرسة جزيرة شيبة الإعدادية، بالإضافة إلي أنه تم معاينة وتخصيص موقع قطعة أرض لإنشاء وحدة صحية بقرية شيبة موجها بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية.

 

واستجاب المحافظ خلال الجولة، لطلب أحد المواطنين بقرية شيبه لتوصيل ماسور مياه للقيام بأعمال الري لأرضه الزراعية وللأراضي المجاورة لها، موجها وكيل وزارة الري بالبدء في تنفيذ الأعمال.

 

وإلتقي "القاضي" بالمواطنين داخل القري واستمع الي آرائهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات، وحث المحافظ الأهالي بالحفاظ على المشروعات التي يتم تنفيذها، بهدف توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

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