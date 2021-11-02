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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«حماية المستهلك» ينظم حملات رقابية موسعة بمختلف محافظات الجمهورية

صدى البلد

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك الإقليمية عددا من الحملات على الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، وذلك استمرارا لدور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

 

أفرع الجهاز المشاركة بالحملات :


(فرع الدقهلية - فرع كفر الشيخ - فرع السويس - فرع جنوب سيناء - فرع الإسماعلية - فرع بني سويف - فرع بورسعيد - فرع قنا - فرع الشرقية - فرع المنيا - فرع الفيوم - فرع البحيرة - فرع المنوفية - فرع سوهاج - فرع الإسكندرية - فرع أسيوط - فرع القليوبية).


الحملات جاءت متنوعة بمختلف المحافظات، وبعض من نتائجها جاءت على النحو التالي: 

في محافظة بني سويف:
تم غلق 4 منشآت طبية منها معمل للتحاليل الطبية، وحضانة للأطفال ومركز للعلاج الطبيعي، وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة وانتحال صفة طبيب وعدم توافر اشتراطات السلامة والجودة.

في محافظة الفيوم :
غلق وتشميع 17 منشأة طبية لعدم وجود تراخيص وعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى، وتحرير 37 محضرا لعدد من المحلات التجارية متنوعة الأنشطة التجارية، وذلك لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار الفواتير.

 

في محافظة الإسكندرية:
تم غلق مستشفى يعمل بدون ترخيص، وغلق 4 عيادات ومعامل للتحاليل لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، كما تم توقيع عقوبة الغرامة الفوريه على 32 محلا تجاريا ومخبزا وكافيتريا ومطعما لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق عقوبة الغلق الإداري ضد 22 محلا تجاريا ومخبزا وكافتيريا وصيدليتين، وذلك لعدم وجود تراخيص من الجهات المختصة.

 

في محافظة كفر الشيخ:
ضبط 25920 عبوة ألبان وشيكولاتة داخل أحد مخازن المواد الغذائية مجهولة المصدر، وضبط كمية من حلوى الأطفال بها ألوان صناعية غير مصرح باستخدامها داخل أحد مخازن المواد الغذائية، وضبط كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكمية من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

في محافظة الإسماعيلية:
ضبط كمية كبيرة من اللحوم والكبدة بأحد محلات السوبر ماركت منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كمية من ملح الطعام والبهارات داخل أحد المحلات لا يوجد عليها بيانات الإنتاج وتاريخ الصلاحية.

 

وفي محافظة الشرقية:
غلق وتشميع أحد مراكز العلاج الطبيبعي يعمل بدون ترخيص، وضبط صاحبه لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، كما تم ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتركيبات علاجية، كما تم ضبط كمية من الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها.

كما تم ضبط مخزن للمواد الغذائية به منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للعاملين به، كما تم تحرير 13 محضرا لعدد من المحلات التجارية، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

وفي محافظة المنيا:

تم ضبط محطة وقود تعمل بدون ترخيص، كما تم ضبط 3500 لتر لبن فاسد وكمية من المواد الحافظة تحتوى علي مادة الفورمالين وفوق أكسيد الهيدروجين، وضبط 1350 كجم نخالة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكمية من السكر التمويني معروض للبيع خارج المنافذ المصرح بها، كما تم تحرير 5 محاضر لعدد من المحلات التجارية، وذلك لعدم حمل شهادات صحية.

وأهيب الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بالمستهلك، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك مديريات الصحة الرقابة الإدارية حماية المستهلكين محافظة بني سويف

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