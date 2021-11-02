عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

ضياء العطيفي
ضياء العطيفي

طرأ في عصرنا حالات لذكور وإناث يشكو كل منهما أن جنسه مخالف لخلقته، مع أن هذا الشخص سوي في خلقته الجنسية الظاهرة والباطنة، ولكن لديه شعور نفسي ملح بأنه من الجنس الآخر المخالف لخلقته ذكورة أو أنوثة، وهو ما عرفه العلماء باضطراب الهوية الجنسية، وهناك رغبات  ليتحول هؤلاء إلي الجنس الذي يرغبوا للدخول اليه والعيش في عوالم الذى يرغبون فيه.

والتحول الجنسي له جوانب دينية وطبية وقانونية وبغض النظر عن أسباب ذلك وماذا كنا نعارضه او نؤيده وبعد ان أصبحت العديد من الحالات المنشرة في انحاء العالم بل ان هناك دولا عدة اعترفت بالزواج بينهم .

 والامر الذى يعنينا في هذا الصدد هو قصور الجانب التشريعي المدني في معالجة تلك القضية والأثر المترتب عليها وعدم وضع تصورات قانونية لعمليات التحول الجنسي هذا بخلاف هل في الامر جريمة من عدمه في بلداننا العربية وفى مصر بصفة خاصة  وأن الكافة والأطباء وجراحي التجميل بصفة خاصة  في حاجة ملحة  إلى معرفة الأحكام الشرعية والقانونية لتلك الجراحات، كما أنها من الجراحات التي تفرض نفسها في هذا الوقت.

 ومن اهم الاثار القانونية المترتبة على التحول الجنسي في الإرث ان التحول الجنسي بالفعل يسبب تغييرا في النوع من ذكر إلى أنثى، أو العكس؛ لذا فقد ينتج من عمليات التحول الجنسي فرضان:
أولهما أن يتحول الذكر إلى أنثي أو العكس فعند تغيير الشخص لجنسه فإن نصيبه في الميراث سيختلف عن ما إذا بقي على حالته الأولى، فإذا غير جنسه إلى أنثى فإنه يأخذ نصيب الأنثى بحسب قرابتها من الميت، وإذا غير جنسه إلى ذكر سيأخذ نصيب الذكر بحسب قرابته من الميت، سواء كان ذلك بالفرض أو بالتعصب.

لكن لابد أن نميز بين حالتين، هما: الحالة الأولى: إذا سبقت عملية التحول الجنسي وفاة المورث، فإن تلك العملية إما أن تؤدي إلى ترجيح جانب الذكورة، وإما ترجيح جانب الأنوثة، ومن ثم تؤخذ نتائج العملية الجراحية عين الاعتبار، ومن ثم يعتبر المتحول جنسيا - في هذه الحالة - ذكرا أو أنثى وفقا لما أدت إليه نتائج العملية الجراحية، فإذا توفي المورث بعد العملية فيوزع الميراث وفقا للوضع الجديد الذي أبرزته العملية الجراحية. 

والحالة الثانية حالة إجراء العملية الجراحية بعد وفاة المورث، ففي هذه الحالة إن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

وثانيهما أن تفشل عملية التحول؛ فلا يلحق بالذكر أو الأنثى، ويسمى بالمخنث وهذا يخضع لأحكام تلك الحالة.

ان القصور فى  الجانب التشريعي المدني في معالجة تلك القضية والأثار المترتبة عليها وعدم وضع تصورات قانونية لعمليات التحول الجنسي السبب الأساسي لكل ما سبق عرضه.

ترشيحاتنا

حكم صلاة التوبة كل يوم.. الإفتاء توضح

"زراعة النواب" تفتح ملف نقص الأسمدة ..وتؤكد: سنظل فى حالة انعقاد دائم لحل الأزمة

مشروع X يحول شيفروليه إنتاج 1957 إلى كهربائية بقوة 340 حصان

فضيحة لـ فيسبوك.. توثيق حساب مزيف لإيلون ماسك يديره محتال بيتكوين مصرى..تفاصيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 2-11-2021

دراسة: الإصابة بفيروس كورونا تؤدي إلى فقدان السمع وطنين الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

خدمة جديدة.. طريقة الاستعلام عن رصيد الدعم في بطاقة التموين

حالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين المواد الغذائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

فيديو

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

هاني شنودة: الراب يناقش قضايا هامة وأرجو منهم عدم استخدام ألفاظ خادشة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ