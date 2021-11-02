لراغبي شراء السكوتر.. تعرف على سن استخراج الترخيص في قانون المرور ..فيديو

قال عمرو يونس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، تعليقا على تعديلات قانون المرور، إن تعديلات القانون خفضت سن الترخيص لـ 16 سنة في بعض الدراجات الخفيفة، والسكوتر وليس السيارات ومختلف المركبات.

وأضاف “يونس”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "تعديل سن الترخيص لـ 16 سنة يكون على السكوتر والدراجات النارية الخفيفة".

وتابع عضو مجلس النواب "معظم دول العالم تقوم بمنح تراخيص الدراجات الخفيفة من سن 16 سنة، وهذا التعديل يواكب ما يحدث في العالم".

وأكد أن "هناك تعديلات أخرى في قانون المرور تتعلق بشروط وضع الملصقات والإعلانات على السيارات".

ولفت إلى أن "تعديلات القانون نصت على سحب رخصة تسيير السيارة؛ حال عدم وضع الملصق الإلكتروني، وليس رخصة السائق".

