قطر ترحب بقرار أمريكي يعتبر أي هجوم عليها تهديدا للأمن القومي لواشنطن

رحبت دولة قطر بالأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ينص على أن أي اعتداء مسلح يستهدف أراضيها أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية سيُعتبر تهديدًا مباشراً للسلام والأمن في الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم إن هذه الخطوة تعكس متانة العلاقات التاريخية بين الدوحة وواشنطن، القائمة على التعاون والشراكة في مجالات الوساطة وحل النزاعات، إضافة إلى قضايا الأمن والسلم الدوليين. ووصفت القرار بأنه محطة مهمة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.



كما أعربت الخارجية عن تقديرها للدور الأمريكي في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع مجالات التعاون الثنائي، سواء على الصعيد الأمني أو الدبلوماسي.



واختتم البيان بالتشديد على التزام قطر بمواصلة دورها كوسيط موثوق مع الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، بما يحقق سلاماً دائماً في المنطقة.