التنمية المحلية: الأقصر ستأخذ حقها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية

قال السفير محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، تعليقا على احتفالية اليوم العالمي للمدن في محافظة الأقصر، إن هذا الحدث عالمي ضم العديد من يعملون في مجال التنمية الحضارية من مختلف أنحاء العالم .



وأضاف محمد حجازي في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "كل الأحداث الدولية يتم مواجهتها على أسس محلية، والمدن هي التي تواجه الأزمات مثل التغيرات المناخية وجائحة كورونا".

وتابع محمد حجازي: "العنوان الرئيسي للمؤتمر هو كيفية مواجهة التغيرات المناخية وكان هناك رؤية لإعطاء مدينة الأقصر حقها كواحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية".

واستطرد محمد حجازي: "حجم المشاركة الدولية في الاحتفالية كبيرة من كافة أنحاء العالم، ووضع الرئيس السيسي هذه الاحتفالية والحدث العالمي تحت رعايته ".

ولفت محمد حجازي إلى أن وزير التنمية المحلية تحدث في احتفالية اليوم العالمي للمدن عن مشروع تنمية صعيد مصر ومشروع مبادة حياة كريمة الذي يعتبر ثورة اجتماعية تنموية لا مثيل لها.

