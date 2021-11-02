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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مغنى راب يعلن عن تقديمه أغنية مع سمية الخشاب

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشر مغنى الراب  فرغلي بلاكس  عبر خاصية الاستورى على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة تجمعه بـ سمية الخشاب.

وعلق “ فرغلى قائلاً : ” سمية الخشاب هتعمل راب، يا ترى مين الكاتب؟ ياترى هيطلع هيتاية؟ أسئلة كتير أنتم عارفين إجابتها بس ماتقولوش لحد".

كانت قد علقت الفنانة سمية الخشاب على مشروع الخيال العلمي ميتافيرس Metaverse ، الذى كشف عن مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة ميتا، فيسبوك سابقا .

صورة من استورى فرغلى 

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وغردت سمية الخشاب عبر تويتر " هو احنا عارفين نتعايش في العالم ده عشان نبدأ حياة تانية في العالم الافتراضي؟".

 

وشاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة،  فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

 

سمية الخشاب تامر عبد المنعم محمد سلام صبرى فواز عبير صبري

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