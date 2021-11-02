اختراق.. السفارة الإسرئيلية في إسطنبول تعتذر عن الإساءة لـ تركيا

أصدرت السفارة الإسرائلية في تركيا، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلنت فيه تعرض حسابها على موقع التواصل الاجتماعي في تويتر للاختراق.

وقالت السفارة الإسرائيلية في بيانها المنشور عبر تويتر إن أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للاختراق.

وأضافت أن الحساب الذي تعرض للاختراق أصدر منشوراً مزوراً أساء إلى تركيا.

وأعربت السفارة الإسرائيلية في تركيا عن أسفها إزاء تعرض حسابها للاختراق ونشر المخترقين المنشور المسئ لـ تركيا.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة “صباح” التركية، الموالية للحكومة التركية والقريبة من الحزب الحاكم أن أحد أعضاء شبكة الجواسيس الإسرائيلية - المؤلفة من 15 عنصرا وألقي القبض عليها مؤخرا - كان يجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا وعن التصنيع العسكري التركي.