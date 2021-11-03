نجم الأهلي السابق: نتيجة مباراة الزمالك لن تؤثر على مصير موسيماني

أشاد لاعب الأهلي السابق، هشام حنفي، بتعامل مجلس إدارة القلعة الحمراء مع مدربي فرقها.

وأضاف حنفي، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى:"نتيجة مباراة الزمالك لن تؤثر على مصير موسيماني فالأهلي لا يسير بالقطعة".

وأتم لاعب الأهلي السابق، تصريحاته بقوله: "لو كان هناك قرار برحيله لرحل بعد خسارة بطولة وليس مباراة.. إدارة الأهلي محترمة يعطون الفرصة كاملة للمدربين وهم أعلنوا استمراره بالفريق".

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم 2021، والتي شهدت تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي، والتونسي معين الشعباني مدرب المصري.

وشهدت القائمة غياب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بسبب عدم تتويجه بأي لقب في الموسم الماضي.

صدى البلد يسلط الضوء على ألقاب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع النادى الأهلى.

أرقام موسيماني بعد ترشحه لجائزة أفضل مدير فني..

حقق موسيماني 5 بطولات مع القلعة الحمراء

نجح فى نيل لقب بطولة الدوري الممتاز

حصد لقب كأس مصر

نال لقب السوبر الإفريقي

حقق موسيماني لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين



وجاءت قائمة المرشحين كالتالي:

توماس توخيل ( تشيلسي)

بيب جوارديولا ( مانشستر سيتي)

بوتشيتينو ( باريس سان جيرمان)

زين الدين زيدان ( مدرب ريال مدريد السابق)

أوناي إيمري ( فياريال)

دييجو سيميوني ( اتلتيكو مدريد)

سولشاير ( مانشستر يونايتد)

هانز فليك ( منتخب ألمانيا)

ناجلسمان ( بايرن ميونخ)

أنطونيو كونتي ( مدرب إنتر ميلان السابق)

كريتسفو جالتييه ( ليل الفرنسي)

يوري فيرنيدوب ( شيريف المولدفي)

ريناتو جاوتشو ( فلامينجو البرازيلي)

أبيل فيريرا ( بالميراس البرازيلي)

أليكسي ستيفال ( أتلتيكو منيرو البرازيلي)

بيتسو موسيماني ( الأهلي)

مانكوبا منجكيثي ( صن داونز)

معين الشعباني ( المصري البورسعيدي)

جيم كورتين ( فيلادليفا يونيون الأمريكي)

سانتياجو سولاري ( كلوب أمريكا المكسيكي)

خافيير أجيري ( مونتيري المكسيكي)

خوان رينوسو ( كروز أزول المكسيكي)

ليوناردو جارديم ( الهلال السعودي)

جي دونج كيم ( بوهانج ستيلز الكوري)