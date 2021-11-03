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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نكسة لـ بايدن.. مرشح جمهوري يفوز بمنصب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية

المرشح الجمهوري يفوز
المرشح الجمهوري يفوز بمنصب حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز مرشح الحزب الجمهوري جلين يونجكين، بمنصب حاكم ولاية فرجينيا في الانتخابات التي أجريت، الثلاثاء.

 

وكان ينظر للاقتراع على أنه اختبار للديمقراطيين وللرئيس جو بايدن، وأظهر فرز أكثر من 95% من الأصوات، تقدم يونجكين بـ2.7 نقطة على الديمقراطي تيري مكوليف.

 

وأعلنت قناتا "إن بي سي"، و"إيه بي سي" فوز المرشح الجمهوري فوز جلين يونجكين، في الانتخابات الحاسمة لاختيار حاكم لولاية فرجينيا.

 

وأظهرت عمليات فرز ثلاثة أرباع الأصوات، تقدم يونجكين، رجل الأعمال الذي لا يمتلك خبرة سياسية، بفارق 8 نقاط على مكوليف الذي تلقى دعما من صقور حزبه خلال الحملة.

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وينهي فوز يونجكين في فرجينيا سلسلة هزائم الحزب الجمهوري التي استمرت 12 عامًا في سباقات انتخابات الولاية الأمريكية.

وفي وقت سابق، أكد المرشح الجمهوري أن الناخبين "سئموا من السياسات المتكررة والمسببة للانقسام" ويعتقد أنه سيهزم الديموقراطي تيري ماكوليف.

وقال في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية "يتعلق الأمر بأن الحكومة ستعمل لصالح سكان فيرجينيا وتخفيض الضرائب والتأكد من أن لدينا مدارس رائعة ووظائف رائعة ومجتمعات آمنة ، هذه القضايا هي التي تؤثر على حياة الناس كل يوم".

وأضاف يونجكين أنه بدأ قبل 10 أشهر مع نسبة بلغت 2% في استطلاعات الرأي واكتسب زخمًا من خلال "الاستماع إلى الناخبين" و"الاجتماع معهم".

وقبل إغلاق مراكز الاقتراع، قال بايدن من جلاسجو حيث يشارك في مؤتمر "كوب 26" للمناخ، "سنفوز" في هذه الانتخابات حتى لو كانت النتائج "متقاربة"، داعيا الديمقراطيين إلى التصويت.

بينما قال يونجكين لمؤيديه عند إعلان أولى النتائج إن الأمر "لم يعد منذ وقت طويل حملة انتخابية بل بدأ يتحول إلى حركة تقودونها جميعكم".

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