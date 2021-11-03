خبر x تريند | نبيلة عبيد: أفتخر بانتمائي لحي شبرا.. نجوم الفن ينعون السوري صباح فخري.. سمية الخشاب: بوجبا وسولشاير ملهمش لزمة.. إسعاد يونس تدعو لـ سهير البابلي

يرصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
الموت غيَّبك بالجسد بس ما رح يقدر يغيبك من ذاكرتنا.. نجوم الفن ينعون الفنان السوري صباح فخري
نبيلة عبيد: أفتخر بانتمائي لحي شبرا العريق وأنني فتحت عيني على معالمه
مع سمير غانم.. هنا الزاهد تستعيد ذكريات وقوفها على المسرح وهي طفلة
بعد تعادل مانشستر يونايتد.. سمية الخشاب: بوجبا وسولشاير ملهمش لازمة
بعد تعرضها لوعكة صحية.. إسعاد يونس تدعو للفنانة سهير البابلي
هيفاء وهبي تخطف الأنظار بظهورها داخل سيارتها
وفاء عامر تخطف الأنظار بصورة جديدة على إنستجرام