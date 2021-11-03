نبيلة عبيد: أفتخر بانتمائي لحي شبرا العريق وأنني فتحت عيني على معالمه

شاركت الفنانة نبيلة عبيد، متابعيها وجمهورها، بصورة تحمل أسماء عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين ينتمون لحى شبرا بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وعلقت "عبيد" على الصورة، : “دائما ما كنت أفتخر بأنتمائي لحي شبرا العريق واني تربيت ونشأت و فتحت عيني على الدنيا بين معالمها و شوارعها و السينمات التي كانت تزدهر بها و تقدم احلى الافلام التي نمت و فتحت مداركي على حب الفن”.



وتابعت "أسعدني مؤخرا هذه الصورة التي وصلتني من الصديقة يوستينا مجدي والتي تصدرت مدخل احد المقاهي الكبيرة فيها و تحمل صورًا لاهم النجوم الذين خرجوا من شبرا تحت عنوان عظماء شبرا.. شكرا لأهالي شبرا الطيبين وشكر خاص ليوستينا الجميلة مساكم ورد نبيلة عبيد بنت من شبرا".



كان آخر الأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد؛ هو مسلسل سكر زيادة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الماضي 2020، عبر قناة mbc مصر الفضائية.



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.