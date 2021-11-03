أول تعليق من بايدن على موافقة السلطات الصحية منح لقاح فايزر للأطفال

بايدن يعلق على منح لقاح فايزر للأطفال

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموافقة السلطات الصحية في بلاده على منح الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لكوفيد-19، واصفا الأمر بأنه "نقطة تحول" في مكافحة الفيروس.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، قال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "اليوم وصلنا إلى نقطة تحول في معركتنا ضد كوفيد -19".

وأضاف أن تطعيم الأطفال "سيسمح للأهالي بإنهاء شهور من القلق بشأن أطفالهم، وتقليل مدى نقل الأطفال الفيروس للآخرين".

وتابع: "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لأمتنا في معركتنا لهزيمة الفيروس".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحكومة قامت بالفعل بتأمين ما يكفي من اللقاح لكل طفل في أمريكا، مضيفًا أن المسؤولين بدأوا خلال عطلة نهاية الأسبوع عملية تعبئة وشحن ملايين الجرعات.

وأوضح بايدن أن 'البرنامج سيتكثف خلال الايام القادمة وسيكون جاهزا للعمل بشكل كامل خلال اسبوع بحلول الثامن من نوفمبر الجاري".

تعديل جرعة كورونا

وسيستمر إعطاء اللقاح على جرعتين، بفاصل ثلاثة أسابيع. ولكن تم تعديل الجرعة إلى 10 ميكروجرام لكل حقنة، مقارنة بـ 30 ميكروجرامًا للفئات العمرية الأكبر سنًا.

ومنحت السلطات الصحية الأمريكية، أمس الثلاثاء، شركة فايزر الموافقة النهائية على إعطاء لقاح كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا ، مما يمهد الطريق لتطعيم ما يصل إلى 28 مليون طفل في الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الأمريكية تستعد لهذا القرار منذ فترة طويلة، حيث قامت بشراء جرعات كافية للأطفال في الفئة العمرية 5-11 عامًا وبدأت في شحنها في جميع أنحاء البلاد.

وقبل أيام، كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أجازت استخدام لقاح "فايزر"، في الحالات الطارئة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

تشير أرقام المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويعد لقاح فايزر أول لقاح لفيروس كورونا مرخص في الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا.