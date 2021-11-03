الري: تأهيل 3086 كيلو متر من الترع وإزالة 67 ألف حالة تعد على النيل.. صور

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة .

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، ومؤكدا على أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات".

وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري إزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف وأملاك الرى في إطار حملات موسعة لازالة كافة التعديات فى غضون ستة أشهر .. حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالى ١٣٥٠٠ حالة بمساحة ٢.٦٠ مليون متر مربع تقريبا ، كما بلغ اجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل اكثر من ٦٩ ألف حالة ازالة.

كما صرح الدكتور عبد العاطى بأن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، وعمل كافة الإختبارات اللازمة ، مشيراً لحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وتحسين نوعية المياه بالترع التى تم تأهيلها.

وأوضح عبد العاطى أن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠ ألف كيلومتر ، ويشمل المشروع ترع بأطوال ٩٦٠٣ كيلومتر حتى تاريخه ، وتم الإنتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣٠٨٦ كيلومتر ، وجارى العمل فى أطوال تصل الى ٤٥٩٣ كيلومتر ، وجارى إتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال ١٩٢٤ كيلومتر ، كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٢٧ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

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