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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشر يكشف كواليس أغنية «رجعنا التقينا» وحفله المقبل في مصر |فيديو

المطرب الأردني بشر
المطرب الأردني بشر

كشف المطرب الأردني بشر كواليس نجاح أغنية "رجعنا التقينا"، قائلاً: "هي عبارة عن موقف يسير مع الإنسان، وإن اللقاء بعد الفراق بيخلي نفسك طويل".

وأضاف بشر، خلال لقائه مع برنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، أنه كتب كلماتها ولحنها على "الجيتار" وقام بتسجيلها في الاستوديو، معقباً: "الحمدلله لاقيت رجع صدى كبير".

وتابع المطرب الأردني قائلاً: "واضح إن كلمات الأغنية قريبة من الناس وبتفكرهم بمواقفهم.. عشان كده كان فيه إقبال كبير جدا على سماع الأغنية".

وعقب بشر قائلاً: "أنا اتفاجئت بعدد كبير وانها تعدت التريند على التيك توك وإنستجرام ويوتيوب، حيث وصلت الآن 9 ملايين مشاهدة تقريباً".

وكشف المطرب الأردني عن حفله المقبل في مصر قائلاً: "عندي حفلة في مصر بساقية الصاوي يوم الجمعة الموافق 12 من شهر نوفمبر، وهغني أغنية جديدة بحضرلها منذ فترة".

وعن أغنيته الجديدة أردف بشر: "اسم الأغنية "يا ترى" وتحكي عن شخصين غير لائقين لبعض، وواحد بيحكي لمحبوبته قد إيه البُعد صعب وبيعبر عن اشتياقه وبعدين بيسأل نفسه يا ترى لو صار كذه كنا ضلينا مع بعض وهكذا".

واستطرد المطرب الأردني: " أنا بكتب كلمات الأغاني بناءاً على علاقاتي الاجتماعية أو تفكيري في أمر معين، وفي بعض المرات لم يكن أمر يحدث معي أنا شخصياَ بل أمر يخص أحدا قريبا مني على سبيل المثال".

بشر أغنية رجعنا التقينا المطرب الأردني برنامج صباح الورد التيك توك

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