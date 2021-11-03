هنا عاش الشهيد.. كتاب يوثق تضحيات أبطالنا

تستضيف أحد أوتيلات القاهرة الجمعة المقبلة ، حفل توقيع كتاب هنا عاش الشهيد للكاتب فتحى المزين بحضور ٣٤ أسرة من أسر شهدائنا من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية .

وصرح المزين قائلا : كتاب هنا عاش الشهيد تقديم النائبة سها سعيد عن تنسيقية الأحزاب والكتاب يجمع ٣٤ رسالة مكتوبة بأقلام أمهات وزوجات الشهداء فى رسالة فخر وأعتزاز بتضحياتهم من أجل البلاد .

جدير بالذكر أن هذا الكتاب هو الجزء الأول من سلسلة كبيرة تعنى بتوثيق بطولات وتضحيات شهدائنا فى معركة مصر ضد الإرهاب إنطلاقا من إيماننا بأن رفع حالة الطوارىء والاستقرار والامن والتنمية كان البطل الرئيسى فى تواجدهم هو الدم المصرى النبيل وتضحيات اولادنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وهذه لوحة الشرف لأسر الشهداء المشاركين معنا فى الكتاب:

1. الشهيد البطل العقيد/ أحمد منسى

2. الشهيد البطل الرائد/ أحمد عمر الشبراوي

3. الشهيد البطل اللواء/ هشام محمد محمود شاهين

4. الشهيد البطل عقيد/ رامي حسنين

5. الشهيد البطل العميد أ.ح/ أحمد عبدالخالق الجعفرى

6. الشهيد البطل العقيد أح / محمد سمير ادريس

7. الشهيد البطل مقدم طيار اح/ محمد جمال عبد العزيز

8. الشهيد البطل الرائد/ ماجد أحمد عبد الرازق

9. الشهيد البطل الرائد/ مصطفى سمير بدوى

10. البطل الشهيد الرائد/ محمد عبداللطيف خفاجي

11. الشهيد البطل الرائد/ مصطفى يسري عميره

12. الشهيد البطل الرائد/ محمد أحمد محمد غنيم

13. الشهيد البطل الرائد/ أحمد بهجت مناع أسد سيناء

14. الشهيد البطل الرائد/ محمود المحرزي

15. الشهيد البطل النقيب/ محمد أشرف عبدالفتاح

16. الشهيد البطل النقيب/ ضياء فتحي

17. الشهيد البطل الرائد/ سعيد حمدى سعيد

18. الشهيد البطل النقيب/ حسين جمال

19. الشهيد البطل مقدم شرطه / احمد حسين سيد احمد

20. الشهيد البطل الرائد/ وائل محمد كمال

21. الشهيد المقدم/ شريف محمد عمر

22. الشهيد البطل الرقيب / محمد السيد إسماعيل رمضان

23. الشهيد البطل ضابط ملازم/ حسام جمال ابوطبل

24. الشهيد البطل الرقيب/ ابراهيم عيد الابيض

25. الشهيد البطل ملازم أول/ أحمد محمد محمود

26. الشهيد البطل ملازم أول/ على محمد توفيق

27. الشهيد البطل ملازم اول/ حسن محمد حسن

28. الشهيد البطل الجندي/ محمد صبري عبد العال

29. الشهيد البطل عريف مجند/ فراج محمد محمود

30. الشهيد البطل الجندى/ عماد أمير

31. الشهيد البطل جندى مقاتل/ محمد صلاح الدين جاد عرفات

32. الشهيد البطل عريف جندى مقاتل/ وليد سيد عبد السميع

33. الشهيد البطل عريف جندي/ محمود سامي ابو العلا

34. الشهيد البطل جندي مجند / محمد صبحي عبد النبي رميح