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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من رموز الإعلام.. مايا مرسى تشيد ب سوزان القليني بعد فوزها بجائزة ريادة الأعمال

صدى البلد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني، إلى الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومي للمرأة لفوزها بجائزة اتحاد رواد الأعمال العرب ٢٠٢١. 
     

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها لفوز الدكتورة سوزان القليني بهذه الجائزة المتميزة ، مؤكدة أن الدكتورة سوزان القليني رمز من رموز الاعلام، تتلمذ على يدها العديد من الإعلاميين المتميزين في الإعلام المصري والعربي، فهي سيدة تدرك جيداً ان الإعلام  يقدم رسالة هادفة  وله دور بارز في توعية الجمهور بمختلف القضايا ، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية نفخر به جميعاً ،  متمنيه لها المزيد من التقدم والنجاح.
    

يذكر أن جائزة اتحاد رواد الأعمال العرب ٢٠٢١، تتضمن مائة قصة وقصة من قصص نجاح رموز المجتمع العربي والافريقي من القادة وأصحاب المشروعات ورواد العمل المجتمعي، والإعلاميين ورؤساء مجالس الإدارات، ونخبة من الشخصيات العامة.

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