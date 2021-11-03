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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بوكو تطلق هاتفها الأسطوري بنظام أندرويد 11.. مواصفات وسعر poco x3 pro

هاتف بوكو Poco X3
هاتف بوكو Poco X3 Pro

يتساءل الكثيرين عن سعر poco x3 pro، أحدث هواتف شركة بوكو، حيث يأتي الهاتف ضمن الفئة المتوسطة بإمكانيات قوية مقابل تكلفة مناسبة، وفيما يلي سنتعرف على سعر poco x3 pro وأبرز مميزاته.

 

سعر poco x3 pro


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن سعر poco x3 pro، يبلغ حوالى 243 دولار أمريكي (أي ما يعادل 3 آلاف و800 جنيه مصري) للنسخة العالمية ذات سعة تخزين 6 + 128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 8 + 256 جيجابايت حوالى 295 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و 600 جنيه مصري).

 

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Poco X3 Pro سعر في مصر

يتوفر هاتف Poco X3 Pro في مصر، مقابل سعر يعادل 4400 جنيه مصري، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت مقابل سعر يعادل 4700 جنيه مصري.

 

مواصفات Poco X3 Pro في مصر

يأتي هاتف بوكو Poco X3 Pro، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.64 بوصة، بدقة FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وتدعم تقنية HDR10، محمة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 6.

 

ويعمل هاتف Poco X3 Pro، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 860، بدقة تصنيع 67 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية.


وجاء هاتف Poco X3 Pro، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.


ويحتوي هاتف بوكو Poco X3 Pro، على بطارية كبيرة بقوة 5160 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، وكما تدى الشركة يتم شحنها من 0 إلى 59% في غصون 30 دقيقة، بينما تصل إلى 100% خلال 59 دقيقة.

 

ويتوفر هاتف بوكو Poco X3 Pro، في ثلاثة ألوان هي البرونزي والأزرق والأسود، كما يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة واجهة المستخدم MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

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