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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف مميز ورخيص الثمن.. Poco تعلن عن أحدث إصدارات سلسلة C31

هاتف بوكو Poco C31
هاتف بوكو Poco C31

أطلقت شركة بوكو هاتف Poco C3 في شهر أكتوبر الماضي، باعتباره الهاتف الذكي الأكثر تكلفة، والذي باعت منه حوالى 2.5 مليون وحدة في الهند فقط، واليوم، تابعته العلامة التجارية Poco بالإعلان عن إصدار جديد يسمى Poco C31، وهو يعد العضو الثاني في سلسلة C.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف بوكو الجديد Poco C31  بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، كما يملك الهاتف الذكي فتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع التخزين  إلى ما يصل لـ 512 جيجابايت.

 

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سعر ومواصفات هاتف بوكو Poco C31

ويمتاز هاتف بوكو Poco C31، بشاشة قياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض HD +، وتمتاز الشاشة بوضع الضوء الأزرق المنخفض الحاصل على شهادة TÜV Rheinland، كما تحتوي الشاشة أيضًا على نوتش مخصص لكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل.


ويتميز الجزء الخلفي المصنوع من البولي كربونات بتصميم مزدوج النمط، حيث زودت بوكو هاتف Poco C31، بنظام كاميرا ثلاثي يضم مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل، متصلة بمستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

وتحتوي اللوحة الخلفية من جهاز  بوكو Poco C31، على شعار الشركة أسفل إعدادات الكاميرا، وعلى الجانب الأيمن يوجد أسفله بقليل قارئ بصمات الأصابع التقليدي.

ويأتي طراز C31 مزودًا بأختام مطاطية و طلاء نانو P2i لحماية فتحة الـ SIM ومنافذ الجهاز من الرطوبة و الغبار ورذاذ الماء، ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

Poco C31 arrives with Helio G35 and 5,000 mAh battery
هاتف Poco C31

ويعمل هاتف بوكو C31 بنظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، وتفخر Poco بتقديم الهاتف لعملائها دون أي إعلانات في واجهة المستخدم.

ويتم تقديم هاتف Poco C31، بعدة ألوان منها الأزرق والرمادي، وسيطرح للبيع في الهند اعتبارًا من 2 أكتوبر من خلال متجر Flipkart، مقابل سعر يبلغ يبدأ من 115 دولار (أي ما يعادل 1800 جنيه مصري)، لطراز 3 + 32 جيجابايت، بينما يبلغ سعر إصدار 4 + 64 جيجابايت حوالي 130 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيها مصريا).

Poco C31 arrives with Helio G35 and 5,000 mAh battery
هاتف بوكو C31
بوكو Poco C31 هاتف Poco C3 سعرPoco C31 مواصفات Poco C31 سلسلة C الهند

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