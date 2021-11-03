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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة للتصدي للتعديات بالبناء المخالف في الشرقية

حملات مكبرة للتصدي
حملات مكبرة للتصدي للتعديات بالبناء المخالف في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور على الأراضى الزراعية، خاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد المحافظ أن رئاسة مدينة القنايات أوقفت تعديا على الأرض الزراعية على مساحة ٣٧٥ مترا عبارة عن سور حديدي وصاج بناحية العرب، وتمت إزالة التعديات بالكامل والتحفظ على القائم بالأعمال والتحفظ على المواد المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال إن رئاسة مركز ومدينة منيا القمح أوقفت أعمال صبة لأعمدة الدور الثالث العلوى بالمدينة بجوار مستشفى الحياة، وتم التحفظ على الخلاطة المستخدمة في أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات برئاسة المركز بالإشتراك مع الوحدة المحلية بقهبونة، بإزالة سمل خرساني بناحية منشأة خليل التابعة للوحدة المحلية بقهبونة على مساحة ١٣٠ مترا، وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

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