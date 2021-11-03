أبطالها هنيدى وسعد ورمزى .. مسرحيات مصرية بـ موسم الرياض

أنطق خلال الايام الماضية موسم الرياض والذى يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من انواع الفنون على الاراضى السعودية .

وكان للفن الموسم نصيب كبير فى موسم الرياض ، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية هناك ، وفى السطور التالية نرصد ابرز تلك المسرحيات التى تم عرضها ، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودى خلال الايام القادمة .

سلام مربع :

كانت أولى العروض المسرحية قدمت الى الشعب العربى المقيم على الاراضى السعودية هى سلام مربع للفنان محمد هنيدي، والتي تقدم على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

عائلة لاسعة جداً :

أما ثانى العروض المسرحية التى من المقرر ان تنطلق على أحدى المسارح ضمن فاعليات موسم الرياض هى عائل لاسعة جداً ، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية ومن إخراج تامر كرم.

وقد وقع الاختيار على كل من أحمد زاهر وليلى وملك أحمد زاهر على بطولة العمل ، حيث يتم الان إجراء عدد من البروفات .

اللمبى فى الجاهلية :

من جديد يعود الفنان محمد سعد الى شخصية اللمبى من خلال المسرح ، حيث تعاقد على عرض مسرحية جديدة تعرض فى موسم الرياض ، ومن المقرر ان يتم جاهزة للعرض أخر شهر نوفمبر .

المسرحية من المقرر ان تحمل أسم اللمبى فى الجاهيلة ، وينتظر الجمهور الإعلان عن النجمة المشاركة في المسرحية، بعد انضمام عدد من الفنانين، ومن المقرر أن يقدم بها محمد سعد شخصيته الشهيرة "اللمبي" في قصة مسرحية جديدة.

أبو العربى :

إما صناع مسرحية أبو العربى فقد قرروا عرضها ضمن فاعليات موسم الرياض خلال الشهر المقبل ، بعد نجاحها فى مصر .

وتدور أحداث مسرحية أبو العربي حول شخصية أبو العربي الشهيرة “ هانى رمزى ” التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.