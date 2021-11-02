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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. عبد الحليم حافظ يشارك في موسم الرياض اليوم

العندليب الأسمر
العندليب الأسمر

ينتظر عشاق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اليوم الثلاثاء العرض الأول لمسرحية «حبيبتي من تكون؟» وذلك في تمام  الساعة الثامنة مساءً، ولمدة ثلاث ساعات، حيث تدور أحداث المسرحية حول سيرة العندليب وقصة بحثه عن حبيبته.

ويفتتح العرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في بوليفارد الرياض اليوم.

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وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن العرض المسرحي تم تصميمه في لندن بإشراف خبراء بريطانيين وعرب، ومن إخراج خيري بشارة، ومن بطولة ممثلين وممثلات من مصر، ويضم المسرح الذي يتسع لمئة شخص قاعة تحتوي مقتنيات خاصة ونادرة بالعندليب الأسمر وتعرض لأول مرة، بالإضافة إلى مطعم ومقهى يحتوي على صور نادرة ل‍عبد الحليم حافظ.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الترفيه أن العرض المسرحي سيبهر العالم ولن يقل العرض عن أي مسرحية تقام في برودواي أو أي عرض عالمي، وسأفتتح العرض اليوم بوجود عائلة الفنان الراحل التي أسعد بتواجدها.. أدعوكم لزيارة موسم الرياض والاستمتاع به.

السعودية عبد الحليم حافظ تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه موسم الرياض بوليفارد الرياض

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