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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى من عرض سلام مربع لـ محمد هنيدي في موسم الرياض

صدى البلد

انطلقت أمس أولى عروض مسرحية سلام مربع للفنان محمد هنيدي، والتي تقدم على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

 

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

 

وكان الفنان محمد هنيدى قد كشف  عن البوستر الرسمى لمسرحية “سلام مربع ” والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وعلق هنيدى على البوستر :" نداء عاجل جديد باب الحجز فتح .. هتشوف اللى عمرك ما شفته فى مسرحية “سلام مربع” فى  موسم الرياض

آخر أعمال محمد هنيدي

يعد فيلم الإنس والنمس آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، الذي شهد عودته للشاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، من إخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في بطولته كلًا من: منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صابرين، وآخرين.

 

محمد هنيدي مسرحية سلام مربع خشبة مسرح بكر الشدي افتتاح موسم الرياض منطقة بوليفارد

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