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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة دخول محمد رمضان لبدء حفلِهِ في موسم الرياض | فيديو وصور

محمد رمضان
محمد رمضان

شهد حفل الفنان محمد رمضان في موسم الرياض 2021 نجاحا كبيرا، حيث تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

 

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل، يرتدي قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، مه سروال أسود، ومرتديًا نظارة سوداء، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.

 

 فيما كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فيديو للحفل.

 

وعلق تركي آل الشيخ على الفيديو: دخول الفنان الكبير محمد رمضان للحفلة.

محمد رمضان يشكر الملك سلمان وولي العهد والقائمين على موسم الرياض

 

وجه الفنان محمد رمضان، الشكر للجمهور السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ عقب حفلته الضخمة التي أحياها في موسم الرياض، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام منها.

 

وعلق محمد رمضان على الفيديو: شكراً جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، شكرا سمو ولي العهد محمد بن سلمان، شكرا الجمهور السعودي الغالي، شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، دمتم أرض الكرم. #حفل_افتتاح_موسم_الرياض".

 

وأحيا محمد رمضان، حفله بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمد عبده أرينا.

 

وبلغ سعر تذكرة حفل محمد رمضان 58 ريالا، وقد وضعت الجهة المنظمة شرطاً بعدم دخول من هم أقل من 12 عاماً.

 

وكشف الفنان محمد رمضان عن فيلم جديد يجمعه بالهندية أورفاشي راوتيلا  بعد ظهورهما سويا فى أكثر من حدث.

 

وظهرت أورفاشي راوتيلا مع محمد رمضان ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز فيلم فير الشرق الأوسط لعام 2021 Filmfare Middle East Achivers Night وتحدث الثنائي عن تفاصيل تعاونهما معاً والاستعراضات التي من المقرر أن تجمعهما.

 

وقالت أورفاشي راوتيلا إنها علمت محمد رمضان عدداً من الحركات الاستعراضية الهندية ومن المقرر أن يؤديها فى فيلمهما.

 

من المقرر أن يحيى الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا جديدا بفاميلى بارك 5 نوفمبر من الشهر المقبل .

وكشف رمضان عن تفاصيل الحفل عبر خاصية ستورى بحسابه بموقع انستجرام معلقا :" أقوى حفلة فى القاهرة.

مسلسل رمضان 2021

 

وكان الفنان محمد رمضان، قد استقر بشكل مبدئي على اسم "مشوار لحد هناك" ليكون اسما لمسلسله الجديد  يخوض به المارثون الرمضاني المقبل ، مع الفنانة دينا الشربيني .

ومن المنتظر أن يبدأ محمد رمضان تصوير أولى مشاهده في المسلسل في شهر نوفمبر الجاري، حيث أعد المخرج محمد ياسين التجهيزات الأخيرة؛ تمهيدا لذلك.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان حفلة الفنان محمد رمضان موسم الرياض الجماهير السعودية

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