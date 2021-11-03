المستشار الطبي لمجلس الوزراء: نتعامل بشكل منهجي مع الاستغاثات التي تصل لنا..فيديو

قال دكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر الماضى شملت صدور 190 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة.

وأضاف حسام المصري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه تم إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 16 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وتابع حسام المصري، أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً توفير الإجراءات الطبية لـ 118 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 67 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم رصد 7 منشورات كاذبة

وأشار المستشار الطبي لمجلس الوزراء إلى أنه تم رصد 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات