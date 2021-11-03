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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهجرة غير الشرعية .. ندوة لـ مديرية الشباب والرياضة في الدقهلية |صور

ندوة لمديرية الشباب
ندوة لمديرية الشباب والرياضة في الدقهلية

التقى اليوم الأربعاء العقيد تامر العوضي المستشار العسكري بمحافظة الدقهلية وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بطلبة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة بمكتبة مصر في ندوة حول الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك بحضور حسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وإيمان أبو الغيط مدير مكتبة مصر والمستضيف لهذا الملتقى والدكتور محمد فاروق والدكتور على يحيى.

وتحدث المستشار العسكري عن قوة الدوله المصرية وصلابة الشعب والحفاظ على كل شبر من ارض الوطن والتصدى بقوة لكل محاولات النيل من امن واستقرار البلاد .

كما تحدث  عن التوعية الإعلامية، في التلفزيون والصحافة وعن طريق اللقاءات والندوات كما يحدث فى لقاءنا هذا ، والحديث مع الشباب عن مخاطر الهجرة الغير شرعية .

واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالعمل على "المحور التنموي" ليكون حائط صد الدولة للهجرة غير الشرعية، وفيه تم الاهتمام بالشباب وعمل المشروعات كمبادرة حياة كريمة والعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم القروض الميسرة للشباب،والتي جعلت هناك فرصا للعمل في شتى المجالات .

كما تحدث علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية عن قيم الولاء والانتماء للوطن وكيفية ترسيخ هذه القيم والمفاهيم لدى الشباب وهذا ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال برامجها وأنشطتها والتى تنفذ بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية من خلال الإدارة العامة للشباب والطلاىع والتعليم المدنى والبرلمان ومشاركة الشباب في هذه الندوات والمحاضرات التى تقوم بالتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية وكيف أن الوطن فى حاجة إلى طاقات هؤلاء الشباب داخل البلاد فى مشروعات التنمية التي تتبناها القيادة السياسية بالدولة.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة الدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة خدمة الاجتماعية الشباب والرياضة بالدقهلية وزارة الشباب والرياضة مكتبة مصر الهجرة الغير شرعية

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