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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مقارنة بين شيفروليه أوبترا وهيونداي أكسنت RB موديل 2022

مقارنة بين شيفؤوليه
مقارنة بين شيفؤوليه أوبترا وهيونداي أكسنت RB موديل 2022

تتميز علامة كلا من شيفروليه وهيونداي الفاخرة المملوكة للصانع الكوري المخضرم بشعبية طاغية، حيث تحرص دوما على تقديم أفخم السيارات على الإطلاق .

 

ومن بين الفئات المميزة فى كلا من الشركتين ، تاتى فئة السيدان المحبوبة ، التى لاقت رواجاً كبيراً فى الأسواق العربية و على رأسها السوق المصري، و من أبرز هذه الإصدارات شيفروليه " أوبترا " وهيونداي " أكسنت " موديل 2022.

 

المحركات

حصلت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

تتمتع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

التجهيزات

دعمت سيارة شيفروليه بمصابيح أمامية انسيابية، و مصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، وبها جنوط يبلغ قياسها 15 بوصة، و عاكس اضاءة خلفية، و مستشعرات ركن خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بشريط LED.

تمتلك هيونداي أكسنت RB موديل 2022 عدد كبير من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي، وعجلات رياضية قياس 15 و 16 بوصة.

عوامل الأمان

وتضم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022 ، بعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD .

دعمت سيارة هيونداي مواصفات وتجهيزات الأمان، منها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2022 :

الفئة الأولى  COMFORT بسعر205 ألف جنيه.

الفئة الثانية  COMFORT W ACCESSORIES بسعر211 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  LUXURY بسعر 220 ألف جنيه.

الفئة الرابعة  LUXURY W ACCESSORIES بسعر227 ألف جنيه.

 

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2022 :

الفئة الأولى  TINTED GLASS بسعر230 ألف جنيه.

الفئة الثانية  SR / TINTED GLASS بسعر  240 ألف جنيه.

الفئة الثالثة  DAB ABS TINTED GLASS  بسعر   246 ألف جنيه.

الفئة الرابعة  DAB ABS PLUS TINTED  بسعر   256 ألف جنيه.

الفئة الخامسة  HIGHLINE TINTED GLASS     بسعر  266 ألف جنيه. 

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