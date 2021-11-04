أخبار السيارات| مصر تستضيف بطولة العالم لـ درفت السيارات.. سعر كيا كرنفال موديل 2015.. مقارنة بين شيفؤوليه أوبترا وهيونداي أكسنت RB

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.
لأول مرة .. مصر تستضيف بطولة العالم لـ درفت السيارات ..صور
تستطيف مصر للمروة الاولى نهائى بطولة العالم ريد بل كار بارك درفت للسيارات لعام 2021 .
أسعار ومواصفات تويوتا FJ موديل 2021 في الكويت
تحظى إصدارات شركة تويوتا اليابانية بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات، نظرا لتاريخها العريق و الممتد الي سنوات طويلة ، إلى جانب الطرازات القوية والمتنوعة التي تقدمها.
سوق المسعتمل..سعر كيا كرنفال موديل 2015
يبحث الكثير من محبي السيارات في سوق المستعمل عن سيارات عائلية ذات مقصورات واسعة، مما تتناسب مع احتيجاته لعدد الافراد من العائلة ، بالاضافة الى الفئة السعرية التي يحددها المستهلك .
لعائلات الكويت.. سعر تويوتا بريفيا موديل 2021 | صور
تعد تويوتا بريفيا موديل 2021 من السيارات العائلية الهامة التي تقدمها تويوتا في الدول العربية خاصة دولة الكويت، ويمكن للسيارة استيعاب حتي ثمانية اشخاص، مع مساحة تخزين واسعة.
للنشر 5ص... ..مقارنة بين شيفروليه أوبترا وهيونداي أكسنت RB موديل 2022
تتميز علامة كلا من شيفروليه وهيونداي الفاخرة المملوكة للصانع الكوري المخضرم بشعبية طاغية، حيث تحرص دوما على تقديم أفخم السيارات على الإطلاق .